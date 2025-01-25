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Fenerbahçe ile Göztepe 58. randevuda

İstanbul temsilcisi ile İzmir ekibinin karşılaştığı 57 lig maçından 26'sını Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı - Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki 27 maçta rakibine galibiyet sayısında 17-3 üstünlük kurdu

Ajans Haberleri
  • 25.01.2025 14:11
  • Giriş: 25.01.2025 14:11
  • Güncelleme: 25.01.2025 14:11
Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Göztepe 58. randevuda

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Göztepe, yarın Trendyol Süper Lig'de 58. kez rakip olacak.

İstanbul temsilcisi ile İzmir ekibinin karşılaştığı 57 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazanırken 22 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım ligde sarı-kırmızılı rakibine 87 gol atarken, Göztepe 42 gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 2 takım arasında İzmir'de oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

- İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken Fenerbahçe 53, Göztepe ise 17 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 27 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

- Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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