Fenerbahçe ile Kocaelispor 42. randevuda
Sarı-lacivertliler, Körfez ekibiyle oynadığı 41 Süper Lig maçında 21 galibiyet alırken Kocaelispor 7 kez kazandı - Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 74 gol atarken Kocaeli temsilcisi, 33 gol sevinci yaşadı
İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarnı Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Kocaeli'de Fenerbahçe önde
Fenerbahçe, rakibiyle ligde Kocaeli'de 20 maçta karşılaştı.
İki takımın Kocaeli'deki puan mücadelelerinde Fenerbahçe, 8 galibiyet aldı. Ev sahibi takım 7 kez kazanırken 5 müsabaka berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı, kalesinde 24 gol gördü.
- Farklı skorlar
Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakalar, farklı skorlara da sahne oldu.
İki takım arasında oynanan lig maçlarında sarı-lacivertliler, rakibini tam 6 kez 4 farkla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, 2000-01'de hem içerde hem de dışarda 4-0 galip gelirken 1995-96 ve 1992-93 sezonlarında da aynı skorla kazanmayı bildi.
Sarı-lacivertliler, 1994-95 ve 1981-82 sezonlarında da rakibini 5-1 mağlup etti.
İki takım arasında oynanan en gollü maç ise 1981-82 sezonundan Kocaeli'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.