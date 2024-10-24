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Fenerbahçe ile Manchester United puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 24.10.2024 23:54
  • Giriş: 24.10.2024 23:54
  • Güncelleme: 25.10.2024 00:00
Fenerbahçe ile Manchester United puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Manchester United ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Fenerbahçe'nin golünü 49. dakikada En Nesyri attı. Manchester United'ın sayısını 15. dakikada Eriksen kaydetti.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe, organizasyonda ikinci beraberliğini alarak puanını 5'e çıkardı. Avrupa Ligi'nde oynadığı üçüncü maçtan da beraberlikle ayrılan Erik Ten Hag'ın öğrencileri 3 puana yükseldi.

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