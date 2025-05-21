Fenerbahçe ile Panathinaikos dörtlü finalde bir kez daha rakip

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen sezon da karşılaşan iki ekibin rekabetinde AKTOR'un galibiyetlerde 18-15 üstünlüğü bulunuyor - Dörtlü finalde ikinci kez rakip olacak iki takımın geçen sezonki karşılaşmasında kazanan taraf Yunanistan temsilcisi oldu - Panathinaikos, sarı-lacivertli ekiple oynadığı son 4 maçta sahadan galip ayrıldı

Ajans Haberleri 21.05.2025 11:46 Giriş: 21.05.2025 11:46

Güncelleme: 21.05.2025 11:46 Kaynak: AA

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