Fenerbahçe ile Panathinaikos dörtlü finalde bir kez daha rakip
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde geçen sezon da karşılaşan iki ekibin rekabetinde AKTOR'un galibiyetlerde 18-15 üstünlüğü bulunuyor - Dörtlü finalde ikinci kez rakip olacak iki takımın geçen sezonki karşılaşmasında kazanan taraf Yunanistan temsilcisi oldu - Panathinaikos, sarı-lacivertli ekiple oynadığı son 4 maçta sahadan galip ayrıldı
ABU DABİ (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, geçen sezonun ardından yeniden organizasyonda rakip olacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.
Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.
- Avrupa Ligi'nde 33 kez karşılaştılar
Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.
İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.
- Son 4 maçı Panathinaikos aldı
Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor.
Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.
Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.