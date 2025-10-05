Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor
  • 05.10.2025 22:48
  • Giriş: 05.10.2025 22:48
  • Güncelleme: 05.10.2025 22:50
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele golsüz 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 16’ya, Samsunspor ise 13’e yükseltti.

Milli aranın ardından Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Samsunspor ise deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol