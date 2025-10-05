Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: ANKA
Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele golsüz 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 16’ya, Samsunspor ise 13’e yükseltti.
Milli aranın ardından Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
Samsunspor ise deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.