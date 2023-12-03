Fenerbahçe ile Sivasspor 35. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Sivasspor ile ligde 35. kez rakip olacak.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Sivasspor ile oynayacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde liderliğini sürdürecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 19 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 71 gol atarken, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde de eşleşen iki takım arasında gülen taraf 0-0 ve 3-0’lık skorlarla sarı-lacivertliler oldu.

Fenerbahçe’nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan 17 müsabakanın 12’sini sarı-lacivertli ekip, 3’ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe ligde bu sezon evinde 7 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 6 müsabakada galibiyet alırken, 1 maçta yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada 7 maçta rakip filelere 22 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.



Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 13 haftanın 12’inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 33 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.



Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Crespo, Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.



Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.