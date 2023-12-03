Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. randevuda

Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.