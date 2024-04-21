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Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 36. randevuda

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 11:16
  • Giriş: 21.04.2024 11:16
  • Güncelleme: 21.04.2024 11:16
Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 36. randevuda

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

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