FENERBAHÇE İLK 11'İ BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti.

FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, 19 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest’ı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek.

Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ VİDEOSU

Tomorrow, we meet in Kadıköy, @NFFC

Under the lights. With passion and respect. 🤝 pic.twitter.com/zKRQndFlft — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2026

Maç Bilgileri

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Fenerbahçe - Nottingham Forest 19 Şubat 2026 20:45 Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi TRT 1 (Canlı - Şifresiz)

FENERBAHÇE İLK 11'İ

Ederson, Skriniar, Jayden, Mert, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Cherif, Kerem

MAÇIN HAKEM LİSTESİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SİSTEMİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynarken rövanş karşılaşması İngiltere’de yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis ile eşleşecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Maç 19 Şubat 20:45 Fenerbahçe - Nottingham Forest 19 Şubat 20:45 Dinamo Zagreb - Genk 19 Şubat 20:45 PAOK - Celta Vigo 19 Şubat 20:45 Brann - Bologna 19 Şubat 23:00 Celtic - Stuttgart 19 Şubat 23:00 Lille - Kızılyıldız 19 Şubat 23:00 Panathinaikos - Viktoria Plzen 19 Şubat 23:00 Ludogorets - Ferencvaros

RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI

Tarih Saat Maç 26 Şubat 20:45 Viktoria Plzen - Panathinaikos 26 Şubat 20:45 Ferencvaros - Ludogorets 26 Şubat 20:45 Kızılyıldız - Lille 26 Şubat 20:45 Stuttgart - Celtic 26 Şubat 23:00 Bologna - Brann 26 Şubat 23:00 Genk - Dinamo Zagreb 26 Şubat 23:00 Nottingham Forest - Fenerbahçe 26 Şubat 23:00 Celta Vigo - PAOK

FİNAL TÜRKİYE’DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak. Bu nedenle temsilcimiz Fenerbahçe’nin turnuvadaki performansı Türkiye’deki futbolseverler tarafından daha da yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE UEFA OYUNCU LİSTESİ

Fenerbahçe UEFA Kadrosu Pozisyon Oyuncu Uyruk Kaleciler Kaleci Tarık Çetin TUR Kaleci Ederson BRA Kaleci Engin Can Biterge * TUR Kaleci Hulusi Ceylan * TUR Defans Defans Çağlar Söyüncü TUR Defans Yiğit Efe Demir TUR Defans Mert Müldür TUR Defans Jayden Oosterwolde NED Defans Nélson Semedo POR Defans Milan Škriniar SVK Defans Kamil Efe Üregen * TUR Defans Boran Eligüzel * TUR Orta Saha Orta saha Archie Brown ENG Orta saha İsmail Yüksek TUR Orta saha Matteo Guendouzi FRA Orta saha Fred BRA Orta saha Edson Álvarez MEX Orta saha N'Golo Kanté FRA Orta saha Levent Mercan GER Orta saha Oğuz Aydın TUR Orta saha Yasir Boz * TUR Orta saha Talisca BRA Forvet Forvet Kerem Aktürkoğlu TUR Forvet Marco Asensio ESP Forvet Sidiki Cherif GUI Forvet Dorgeles Nene MLI Forvet Alaettin Ekici * TUR

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türk futbolu adına büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle ilk maçta avantaj elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek.