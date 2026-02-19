FENERBAHÇE İLK 11'İ BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe – Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı yeniden başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti.
FENERBAHÇE - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, 19 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest’ı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde konuk edecek.
Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DEN MAÇ VİDEOSU
Tomorrow, we meet in Kadıköy, @NFFC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2026
Under the lights. With passion and respect. 🤝 pic.twitter.com/zKRQndFlft
Maç Bilgileri
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Yayın
|Fenerbahçe - Nottingham Forest
|19 Şubat 2026
|20:45
|Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
|TRT 1 (Canlı - Şifresiz)
FENERBAHÇE İLK 11'İ
Ederson, Skriniar, Jayden, Mert, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Asensio, Cherif, Kerem
MAÇIN HAKEM LİSTESİ
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF SİSTEMİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı sahasında oynarken rövanş karşılaşması İngiltere’de yapılacak.
Sarı-lacivertli ekip bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland veya Real Betis ile eşleşecek.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF İLK MAÇ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Maç
|19 Şubat
|20:45
|Fenerbahçe - Nottingham Forest
|19 Şubat
|20:45
|Dinamo Zagreb - Genk
|19 Şubat
|20:45
|PAOK - Celta Vigo
|19 Şubat
|20:45
|Brann - Bologna
|19 Şubat
|23:00
|Celtic - Stuttgart
|19 Şubat
|23:00
|Lille - Kızılyıldız
|19 Şubat
|23:00
|Panathinaikos - Viktoria Plzen
|19 Şubat
|23:00
|Ludogorets - Ferencvaros
RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Maç
|26 Şubat
|20:45
|Viktoria Plzen - Panathinaikos
|26 Şubat
|20:45
|Ferencvaros - Ludogorets
|26 Şubat
|20:45
|Kızılyıldız - Lille
|26 Şubat
|20:45
|Stuttgart - Celtic
|26 Şubat
|23:00
|Bologna - Brann
|26 Şubat
|23:00
|Genk - Dinamo Zagreb
|26 Şubat
|23:00
|Nottingham Forest - Fenerbahçe
|26 Şubat
|23:00
|Celta Vigo - PAOK
FİNAL TÜRKİYE’DE OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Stadyumu’nda oynanacak. Bu nedenle temsilcimiz Fenerbahçe’nin turnuvadaki performansı Türkiye’deki futbolseverler tarafından daha da yakından takip ediliyor.
FENERBAHÇE UEFA OYUNCU LİSTESİ
|Fenerbahçe UEFA Kadrosu
|Pozisyon
|Oyuncu
|Uyruk
|Kaleciler
|Kaleci
|Tarık Çetin
|TUR
|Kaleci
|Ederson
|BRA
|Kaleci
|Engin Can Biterge *
|TUR
|Kaleci
|Hulusi Ceylan *
|TUR
|Defans
|Defans
|Çağlar Söyüncü
|TUR
|Defans
|Yiğit Efe Demir
|TUR
|Defans
|Mert Müldür
|TUR
|Defans
|Jayden Oosterwolde
|NED
|Defans
|Nélson Semedo
|POR
|Defans
|Milan Škriniar
|SVK
|Defans
|Kamil Efe Üregen *
|TUR
|Defans
|Boran Eligüzel *
|TUR
|Orta Saha
|Orta saha
|Archie Brown
|ENG
|Orta saha
|İsmail Yüksek
|TUR
|Orta saha
|Matteo Guendouzi
|FRA
|Orta saha
|Fred
|BRA
|Orta saha
|Edson Álvarez
|MEX
|Orta saha
|N'Golo Kanté
|FRA
|Orta saha
|Levent Mercan
|GER
|Orta saha
|Oğuz Aydın
|TUR
|Orta saha
|Yasir Boz *
|TUR
|Orta saha
|Talisca
|BRA
|Forvet
|Forvet
|Kerem Aktürkoğlu
|TUR
|Forvet
|Marco Asensio
|ESP
|Forvet
|Sidiki Cherif
|GUI
|Forvet
|Dorgeles Nene
|MLI
|Forvet
|Alaettin Ekici *
|TUR
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta?
Maç saat 20:45’te başlayacak.
Fenerbahçe rövanş maçını ne zaman oynayacak?
Rövanş karşılaşması 26 Şubat 2026 tarihinde Nottingham Forest sahasında oynanacak.
Fenerbahçe turu geçerse hangi takımla eşleşecek?
Fenerbahçe turu geçmesi halinde Midtjylland veya Real Betis ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında oynanacak mücadele, Türk futbolu adına büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarının desteğiyle ilk maçta avantaj elde etmeyi hedeflerken, futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilecek.