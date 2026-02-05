FENERBAHÇE İLK 11'İNDE SÜRPRİZ! Fenerbahçe - Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ederken gözler bu akşam Kadıköy’de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Erzurumspor maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Maç Tarihi: 5 Şubat 2026 Perşembe

5 Şubat 2026 Perşembe Maç Saati: 20:30

20:30 Stadyum: Chobani Stadı

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği ZTK Fenerbahçe - Erzurumspor maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen taraftarlar, ATV yayın akışı üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede düdük Ömer Faruk Turtay’da olacak. Turtay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlenecek.

FENERBAHÇE VE ERZURUMSPOR İLK 11'İ

Fenerbahçe: Mert – Yiğit Efe – Çağlar – Kamil – Alvarez – İsmail – Fred – Oğuz – Nene – Musaba – Kerem

Erzurumspor: Erkan – Ali Ülgen – Gërxhalıu – Arda Kara – Cengizhan – Adem Eren – Mert Önal – Murat Cem – Hüsamettin – Fettahoğlu – C. Sylla

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU’NDA SON DURUM

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk maçında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 3 puanla 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor. Kupada iddiasını sürdürmek isteyen Domenico Tedesco’nun öğrencileri için bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte toplam 4 oyuncu bu akşam forma giyemeyecek.

Archie Brown (sakat)

Levent Mercan (sakat)

Jhon Duran (sakat)

Milan Skriniar (PFDK sevki – tedbirli)

