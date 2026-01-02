Fenerbahçe ilk ara transferini gerçekleştirdi

Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün itibariyle resmen açılırken Fenerbahçe dönemin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı resmen kadrosuna kattı.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Samsunspor'a Musaba'nın serbest kalma bedeli olan 4,5 milyon Euro'yu ödeyerek oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bizzat istediği Demokratik Kongo asıllı Hoollandalı kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.