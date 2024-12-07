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Fenerbahçe, ilk kez gol atamadı

Trendyol Süper Lig’in en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atamadı.

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 23:48
  • Giriş: 07.12.2024 23:48
  • Güncelleme: 07.12.2024 23:48
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, ilk kez gol atamadı


Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.
Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.

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