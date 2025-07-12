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Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Archie Brown'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Belçika'nın Gent kulübünde forma giyen İngiliz oyuncu Archie Brown'u kadrosuna kattı.

Spor
  • 12.07.2025 22:35
  • Giriş: 12.07.2025 22:35
  • Güncelleme: 12.07.2025 22:37
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Archie Brown'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Archie Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz sol bekle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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