Fenerbahçe, İngiliz yıldızla görüşüyor

Ara transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, Aston Villa'da aradığını bulamayan Jadon Sancho'yu listesine ekledi. Sezon başında Manchester United'ın Villa'ya kiraladığı Sancho burada istediği performansı sergileyememişti. Villa formasıyla 8 maça çıkan İngiliz oyuncu 336 dakika süre alırken skora katkıda bulunamadı.

Sancho'nun milli arada Türkiye'ye geldiği ve sarı-lacivertli kulüpten bir yöneticiyle görüştüğü iddia edildi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu sosyal medyadan aktardığı bilgide şu ifadeleri kullandı: "Jadon Sancho ile ilgili önemli bir bilgi geldi. Oyuncu şu an İstanbul’da, The Peninsula’da konaklıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Fenerbahçe’den bir yetkilinin de otelde Sancho ile görüştüğü iddiası var. Araştırıyorum; teyit ettikçe detayları paylaşacağım."

Kariyeri iniş-çıkışlarla dolu olan Jadon Sancho en parlak dönemlerini Bourissa Dortmund formasıyla yaşamıştı. Alman takımında sergilediği performansla Manchester United'a yaklaşık 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada beklentileri karşılayamayan Sancho kariyerinde düşüşe geçmiş Chelsea'de de bekleneni verememişti.