Fenerbahçe işi bitirdi: Anderson Talisca'da mutlu son

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yönetimin teklifini revize etmesinin ardından taraflar mutabakata ulaştı.

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Fenerbahçe ile Talisca arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Brezilyalı oyuncunun takımda kalması kesinleşti.

55 MAÇTA 29 GOL

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda 55 maça çıkan Talisca, 29 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon takımın en skorer ismi olan deneyimli oyuncu, hem teknik heyetin hem de taraftarın en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Talisca, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vurgulayarak, sarı-lacivertli kulüpte en az iki yıl daha kalmak istediğini dile getirmişti.