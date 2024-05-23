Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.