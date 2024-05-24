Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2024 13:30
  • Giriş: 24.05.2024 13:30
  • Güncelleme: 24.05.2024 13:30
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

BirGün'e Abone Ol