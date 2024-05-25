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Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 21:20
  • Giriş: 25.05.2024 21:20
  • Güncelleme: 25.05.2024 21:20
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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