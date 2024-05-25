Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.