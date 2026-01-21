Fenerbahçe, İtalya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe, Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ
Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.