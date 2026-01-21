Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe, Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.

  • 21.01.2026 10:52
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İtalya ekibiyle deplasmanda karşılaşacak
AA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.

