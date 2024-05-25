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Fenerbahçe, Jasikevicius yönetiminde bu sezon en az sayı attığı maçı oynadı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 16:54
  • Giriş: 25.05.2024 16:54
  • Güncelleme: 25.05.2024 16:55
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Jasikevicius yönetiminde bu sezon en az sayı attığı maçı oynadı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Panathinaikos'a 73-57 mağlup olarak kupa şansını kaybeden Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından en az sayı attığı maçı oynadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasında sayı üretemeyen sarı-lacivertliler, 12-0 geriye düşerken ilk basketini çeyreğin bitimine 4 dakika 47 saniye kala Hayes-Davis'le buldu.

Üçüncü çeyrekte farkı 1 sayıya kadar indiren sarı-lacivertliler, son periyotta topu çemberden geçirmekte zorlanınca 16 sayı farkla mağlup oldu. Rakip potaya 57 sayı atan Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından en az sayı attığı müsabakayı oynadı.

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