Fenerbahçe, Jhon Duran transferi için Al Nassr ile anlaştı

Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu, kulüpler arası anlaşmanın sağlandığını, transfer hakkındaki son kararı Duran'ın vereceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin, geçen hafta Al Nassr'a Duran'ın kiralama bedeli ve yıllık ücretini kapsayan 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

21 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde kararını bildirmesi bekleniyor.

Jhon Duran, Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Duran, geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr formasıyla toplam 47 karşılaşmaya çıkmış ve bu karşılaşmalarda 24 gol kaydetmişti.