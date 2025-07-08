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Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı: 'Duran Emmi' detayı

Fenerbahçe, 1 yıllığına kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı. Transfer videosunda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Duran Emmi' karakterine de gönderme yapıldı.

Spor
  • 08.07.2025 13:07
  • Giriş: 08.07.2025 13:07
  • Güncelleme: 08.07.2025 13:10
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı: 'Duran Emmi' detayı

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi" notu düşüldü.

Transfer videosunda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Duran Emmi' karakterine de gönderme yapıldı.

Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

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