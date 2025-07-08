Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı: 'Duran Emmi' detayı
Fenerbahçe, 1 yıllığına kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı. Transfer videosunda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Duran Emmi' karakterine de gönderme yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran transferinin videosunu paylaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi" notu düşüldü.
Transfer videosunda Kurtlar Vadisi dizisinin 'Duran Emmi' karakterine de gönderme yapıldı.
📞 Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi. pic.twitter.com/SV9AMhn5a1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2025
Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.