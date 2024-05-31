Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.