Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığı öne sürüldü.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.
Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
ULTIM'ORA #MERCATO #Fenerbahce, José #Mourinho è il nuovo allenatore: contratto di due anni per lo Special One #SkyCalciomercato #SkySport— skysport (@SkySport) May 31, 2024
Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.
Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.