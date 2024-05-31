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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığı öne sürüldü.

Spor
  • 31.05.2024 10:30
  • Giriş: 31.05.2024 10:30
  • Güncelleme: 31.05.2024 10:41
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı

Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. 

Haberde, Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.

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