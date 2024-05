Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı: Sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı.

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirtti.

Sabuncuoğlu, İki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Gazeteci Fabrizio Romano, Jose Mourinho'nun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığını yazdı.

🚨🟡🔵 José Mourinho has just signed the contract as new Fenerbahçe head coach, here we go!



After verbal agreement in the morning, deal sealed until June 2026 — two year contract for the Special One. pic.twitter.com/DKIEVbG7P1