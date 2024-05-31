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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı: Sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaştı. Gazeteci Fabrizio Romano, Mourinho'nun 2 yıllık sözleşmeye imza attığını yazdı.

Spor
  • 31.05.2024 10:30
  • Giriş: 31.05.2024 10:30
  • Güncelleme: 31.05.2024 17:04
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaştı: Sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. 

Öte yandan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme için anlaştığını yazdı.

Anlaşmanın Sportif Direktör Mario Branco tarafından yapıldığı kaydedildi.

ALİ KOÇ, LONDRA'YA GİDİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Acun Ilıcalı ve Ali Koç'un Londra'ya gideceğini belirtti.

Sabuncuoğlu, İki ismin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceğini kaydetti.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Gazeteci Fabrizio Romano, Jose Mourinho'nun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığını yazdı.

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