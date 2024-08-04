Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ABD'li Ariel Atkins'i transfer etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Washington Mystics forması giyen ABD'li guard Ariel Atkins'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Washington Mystics ile 2019 yılında WNBA'de şampiyon olan Ariel Atkins, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'nda milli takımla altın madalya kazandı.