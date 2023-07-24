Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekipte Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 basketbolcuya da emekler için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.