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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 16:39
  • Giriş: 24.07.2023 16:39
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:40
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli ekipte Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 basketbolcuya da emekler için teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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