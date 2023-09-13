Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın teknik kadrosunda yer alacak isimler belirlendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonuna başantrenör Valerie Garnier yönetiminde girecek Fenerbahçe Alagöz Holding'in teknik ekibinde görev yapacak isimler belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding'in teknik ekibinde, başantrenörümüz Valerie Garnier'in yanı sıra, tecrübeli çalıştırıcılar Ömer Buharalı ve Camille Aubert yardımcı antrenör olarak görev yapacak" denildi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezonda teknik ekibi şu şekilde oluştu:

Genel Menajer: Arzu Özyiğit

Takım Menajeri: Derin Yener

Başantrenör: Valerie Garnier

Yardımcı antrenörler: Ömer Buharalı, Camille Aubert, Semih Akdemir

Kondisyoner: Serhat Türkoğlu

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Ebru Kaplan, Efe Özgümüş

Masör: İbrahim Koç

Malzeme sorumlusu: Latifşah Sarıca