Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Diyarbakır’a geldi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Petrol Ofisi, maç için akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldi.



Bir grup taraftarın karşıladığı kadın futbolcular, daha sonra güvenlik önlemleri altında Kayapınar ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Amed Sportif Faaliyetler maçı yarın saat 13.00’de Amed Sportif Faaliyetler Tesisleri'nde oynanacak.

Amed Sportif Faaliyetler 13 puanla ligin 9’uncu sırasında yer alırken Fenerbahçe Petrol Ofisi ise 27 puan ile 3’üncü sırada bulunuyor.