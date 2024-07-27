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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Haitili Borgella'yı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 16:31
  • Giriş: 27.07.2024 16:31
  • Güncelleme: 27.07.2024 16:31
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Haitili Borgella'yı transfer etti

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Haiti A Milli Takım oyuncusu Roselord Borgella'yı renklerine bağladı.

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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