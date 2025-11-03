Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni isim ve forma göğüs sponsoru

Doğukan DEMİRKIRDI - Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE ile arsaVev arasında yapılan, Kadın Futbol Takımı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşti.

Yönetim kurulu üyeleri Ufuk Şansal ve Burçin Gözlüklü, arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımının Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ve takım kaptanı Yağmur Uraz’ın konuşmacı olarak katıldığı imza töreninde Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri ile arsaVev ve kulübün profesyonelleri de yer aldı.

UFUK ŞANSAL: BU İŞ BİRLİĞİ KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİNE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI VİZYONUNA YAPILAN DEĞERLİ BİR KATKIDIR

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kadın Futboldan Sorumlu Yönetici Ufuk Şansal, “Çok keyifli bir hafta sonunu geride bıraktık. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımızı, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetten dolayı bir kez daha kutluyorum. Futbol A Takımımız da Beşiktaş derbisinden çok önemli bir galibiyetle döndü. Takımlarımızı tebrik ediyorum, tüm camiamızı gururlandırdılar. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; yarıştığımız her branşta olduğu gibi, Kadın Futbol Takımımız ile birlikte de her daim zirveyi hedefliyoruz. Bu amaçla, Kadın Futbol Takımımıza olan inancımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulayan önemli bir iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda da takımımızın yanında olan arsaVev ile bu kıymetli yol arkadaşlığını bir adım daha ileriye taşıyor, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın isim ve göğüs sponsoru olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu iş birliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil; kadın futbolunun gelişimine ve sürdürülebilir başarı vizyonuna yapılan değerli bir katkıdır. Kulübümüz, kadın futbolunda da ülkemize örnek olacak çalışmalara ve başarılara imza atmaya kararlılıkla devam edecektir. Kadın futbol branşımızda ilk şampiyonluğumuza bu sezon hep birlikte ulaşıp, bu mutluluğu taraftarımızla birlikte kutlamak en büyük hayalimiz. Bu vesileyle, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımıza sakatlıktan uzak; başarılarla dolu bir sezon diliyorum. arsaVev’e, bu anlamlı destekleri ve spora verdikleri değer için camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güçlü birlikteliğin hem Fenerbahçemize hem de Türk sporuna önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

BURÇİN GÖZLÜKLÜ: BU ANLAŞMA KULÜBÜMÜZ İÇİN SADECE BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI DEĞİL; AYNI ZAMANDA ORTAK DEĞERLERE, İNANCA VE GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIMDIR

Yönetim kurulu üyesi Burçin Gözlüklü, “Öncelikle dün çok kıymetli iki galibiyet alarak bizleri gururlandıran takımlarımız için bir parantez açmak istiyorum. Önce Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımımız Trabzonspor’u 2-0, akşamında da Futbol A Takımımız Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Takımlarımızı tebrik ediyor, nicelerini diliyorum. Bugün burada, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadın futboluna verdiğimiz önemin, inancımızın ve kararlılığımızın bir kez daha somutlaştığı çok özel bir gün için bir aradayız. Kadın futbol takımımızın iki sezondur yanında olan, diğer branşlarımızda da bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ArsaVev markasıyla olan iş birliğimiz, bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. ArsaVev artık Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın isim ve göğüs sponsoru olarak yanımızda yer alacak. Bu anlaşma kulübümüz için sadece bir sponsorluk anlaşması değil; aynı zamanda ortak değerlere, inanca ve geleceğe yapılan bir yatırımdır. Fenerbahçe olarak biz, her branşta olduğu gibi kadın futbolunda da en iyisini hedefliyoruz. Bu hedefe yürürken, bize yürekten inanan ve bu yolda bizimle birlikte yürüyen markalar bizim en önemli yol arkadaşlarımız. ArsaVev bu anlamda yalnızca bir sponsor değil, aynı zamanda Büyük Fenerbahçe ailemizin de bir parçasıdır. Destekleri için ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk başta olmak üzere tüm ArsaVev ailesine çok teşekkür ediyor, bu anlaşmanın kulübümüze, ArsaVev’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

BÜLENT ÖZTÜRK: KADINA VERMİŞ OLDUĞUMUZ DESTEĞİ EN KIYMETLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN BİZ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NE DESTEK VERİYORUZ

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ise, “arsaVev olarak bizim için anlamlı ve büyük bir iş birliğini duyurmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yıllardır süren dayanışmamız bu sezon daha kapsamlı bir şekilde devam edecek. Dün iki önemli derbi ve iki galibiyet. Bugün Fenerbahçeliler mutlu bir güne ulaştılar. Fenerbahçelilerin mutluluğu aslında biraz ülke insanının mutluluğuyla eş değer. Fenerbahçe’de yöneticilik yapmak bir kulüp yönetmek değil, aslında millî de bir görevdir. Sabahtan beri sosyal medyayı takip ediyorum, Fenerbahçelisi veya olmayanı herkeste mutlu bir hava var. Dünkü mücadelelerde görev alan tüm oyuncularımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. arsaVev olarak yıllardır gayrimenkul sektöründe erişimle ilgili, sorunla ilgili çözümler üreten bir markayız. Bu anlamda da aslında sportif faaliyetlere vermiş olduğumuz desteklerde de aslında soruna dayalı bir destek mantığı ortaya koyduk. Nedir bu? Türkiye’de yıllardır kadının ekonomiye katılımıyla ilgili ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği ülkeleri veya ABD’nin çok gerisinde bir durumumuz var. Bu anlamda yıllardır başta Fenerbahçe olmak üzere kadın branşlarında –basketbol, voleybol, futbol- destek vermeye çalışıyoruz. Aslında bugün bu destekle belki de ekonomik anlamda umudu olmayan bir kız çocuğuna ‘ben de buradayım, yarın ben de Yağmur ablam gibi, Eda Erdem gibi olacağım’ umudu verebilmek için yıllardır büyük bir mücadele veriyoruz. Bu sene konsantrasyonumuzu iki noktaya verdik. Biri, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımına ana sponsor olduk, forma ve isim sponsoru olduk. Bir de Hatay’da depremden yara almış, 8 oyuncusunu kaybetmiş, devam eden oyuncularının da ya anneleri ya da babaları vefat etmiş bir kulübümüze destek veriyoruz. Bu desteklerimiz devam edecek. Fenerbahçe Spor Kulübü sadece erkek futbol takımından ibaret bir kulüp olmamıştır. Bu belki Aziz Başkan, Ali Başkan ve Sadettin Başkan’la devam edecek olan bir süreçtir. Burası bir spor kulübüdür ve dünyanın en büyük spor kulüplerinden biridir. Ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim, tercihimi tabii ki Fenerbahçeliliğimle de özdeşleştirebiliriz ancak bu kadına vermiş olduğumuz desteği en kıymetli şekilde değerlendireceğini düşündüğümüz için biz Fenerbahçe Spor Kulübü’ne destek veriyoruz. Benim çocuğum da bu kulübün altyapısında futbol öğrenmeye çalışıyor. Birçok Galatasaraylı, Beşiktaşlı ailenin çocuklarını Fenerbahçe altyapısına getirdiklerini görüyoruz. Futbol takımı olarak onları desteklerken voleybolda, kadın futbolda, kadın-erkek basketbolda bizim kulübümüzü destekleyen on binler var. Bu anlamda Fenerbahçe’den yana yapmış olduğumuz tercih çok değerlidir. Ve ekonomik sıkıntısı olan birçok kız çocuğumuza umut olacağını düşünüyoruz. Kadın futbol takımımıza gelecek olursak gerek hocamıza gerek yöneticimiz Ufuk Bey’e gerek oyuncularımıza hep şunu söylüyorum, ‘İnşallah bu sene Türkiye’de şampiyon olacağız. Önümüzdeki sene Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımını Şampiyonlar Ligi’nde temsil edeceğiz.’ Bu anlamda bana düşen maddi-manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen bir taraftarımızın sosyal medyada yaptığı bir konuşma çok hoşuma gitti. Az önce anlattığım gibi biz bir spor kulübüyüz ve dünyanın en önemli spor kulüplerinden biriyiz. Kadıköy var gelirsen, çubuklu var giyersen, Fenerbahçe var seversen. Bizim sevdamız erkek futbol takımına değil, bizim sevdamız armaya, bizim sevdamız bu kulübe. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN BOZKAYA: İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI VE UĞURLU OLUR

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya ise şunları söyledi:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Burada sizinle gururlu bir şekilde oturuyor olmamı oyuncularıma borçluyum. Dün bizim için çok güzel bir galibiyet aldık. ArsaVev olarak yanımızda olmanız, bize destek vermeniz bizim için gerçek anlamda çok kıymetli. Gerek Türkiye içinde gerekse yurt dışında vermiş olduğunuz desteği yakinen bildiğim için çok değerli buluyorum. Bu zorlu ve uzun süreçte bizimle olacağınız için de ayrıca çok mutluyum. İnşallah hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur.”

YAĞMUR URAZ: CAMİAMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımının kaptanı Yağmur Uraz da, “Dünkü galibiyeti sporcu olarak bir de benim ağzımdan dinlemenizi isterim. Normalde maça son üç kala akşam 22.00’de uyumuştum. Dün çok önemli ve net bir skorla Trabzonspor galibiyetiyle başladık. Şölen gibi bir hava vardı, tesiste. Gerçekten millî takım dönüşleri zordur. Pek çok oyuncumuz çok uzun seyahatler yaptı. Bir arada teknik ve taktik çalışamadan ancak herkesin karakterini koyduğu bir maça çıktık. Ve sahadan net bir skorla ayrıldık. Sonrasında erkekler deplasmana gittiler, erken goller yediler, demoralize oldular ancak ona rağmen maçı bırakmayıp çok ciddi bir karakter ortaya koyup oradan da galibiyetle döndük. Dün ben ilk defa erken uyumak istemedim. Uyumak istemedim ki dün yaşadığım o hazzın, o heyecanın bitmesini istemedim. Hatta hocamıza yazdım, ‘Hocam uyumak istemiyorum’ diye. Dün, camiamıza adına çok önemli bir gündü. arsaVev ailesi olarak ger maçta bizim yanımızdalar. Bizimle aynı duyguları yaşıyorlar ve bize bunu hissettiriyorlar. O yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Kadının yanında oldukları için, spora verdikleri destekler için minnettarız. Onların verdiği destekle biz kendimizi daha iyi hissediyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliğinin imzaları atıldı ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, imzaların atılmasının ardından kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na, Kadın Futbol Takımımız adına ‘Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar Burs Fonu’na bağışta bulunduğu sertifika ile kulübümüzün kadın branşlarına verdiği önem ve destekten ötürü dünyada kadın başarısını temsil eden bir küre takdim etti.

İmza töreni, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI