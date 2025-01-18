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Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak Fenerbahçe, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı’na geldi.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2025 22:23
  • Giriş: 18.01.2025 22:23
  • Güncelleme: 18.01.2025 22:23
Kaynak: İHA
Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi


Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi burada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Daha sonra kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.

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