Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi



Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi burada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Daha sonra kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.