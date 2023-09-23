Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa’ya geldi
Trendyol Süper Lig’de yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Kaynak: İHA
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya’ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural, dernek yönetimi ve taraftarlar karşıladı. Futbolcular, ardından Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde konaklayacağı otele hareket etti.