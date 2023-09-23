Fenerbahçe kafilesi, Gazipaşa’ya geldi

Trendyol Süper Lig’de yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine geldi.



Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya’ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden kafileyi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hıfsı Vural, dernek yönetimi ve taraftarlar karşıladı. Futbolcular, ardından Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde konaklayacağı otele hareket etti.