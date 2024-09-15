Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü’deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim’de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

Kalamış Yat Limanı için, aralarında Koç Holding’in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan’a satışın yapılmasına yönelik karar AKP Geneş Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek. Kalamış Yat Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

ANKARA’NIN MERKEZİNDE 65.4 BİN METREKARE ARSA SATIŞI ONAYLANDI

Ankara’nın gözde emlak bölgelerinden Akköprü’deki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki arsanın bütün olarak satışı ihalesinin kararı da yayımlandı. Toplam 65 bin 421 metrekare arsanın ihalesinde 7 milyar 500 milyon TL ile en yüksek teklifi son dönemde Ankara’da yoğun konut inşaatı yapan en GAMADOR İnşaat’a devri onaylandı.

DİDİM’DE ARSA SATIŞLARI ONAYLANDI

Resmi Gazetede, Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde 18 bin 339 metrekare Sümer Holding’e ait arsanın 252 milyon TL ile Has Karaaslan İnşaata, aynı yerde 6 bin 911 metrekare arsanın 102 milyon TL bedelle Bekay Turizm İnşaat'a, aynı yerdeki 6 bin 911,52 metrekare bir başka arsanın 108 milyon TL bedelle Hasan Hüseyin Yapı Ticaret'e satışına onay veren Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.