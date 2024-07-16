Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirmesi: Bugün yapılacak ihaleye Koç Holding de katılacak

İstanbul’daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için bugün ihale düzenlenecek. Koç Holding de ihaleye katılacağını açıkladı. Yat Limanı 3 yıl önce de Koç Holding'e verilmiş ancak ihale birkaç ay sonra iptal edilmişti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek. Özelleştirme için bugün ihale düzenlenecek.

Daha önce 2021’de Koç Holding'e verilen ihale, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç ay sonra iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

Koç Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde bugün düzenlenecek ihaleye de katılacağını açıkladı.

Koç Holding’in bildiriminde şunlar kaydedildi:

"Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

İHALE SÜRECİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2021 yılında düzenlenen ihaleyle Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkı 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmiş, özelleştirme kararı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanmıştı.

DANIŞTAY, BAŞVURULARI REDDETTİ

Limanın özelleştirilmesiyle ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ardından Kadıköy Belediyesi, mahalle sakinleri ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak itirazlar reddedilmişti. Danıştay da benzer yönde başvuruları reddetmişti.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Kadıköy Belediyesi yat limanının özelleştirilmek yerine kendilerine satılması yönünde Özelleştirme İdaresi'nin açtığı ilana başvurmuştu. Ancak belediyenin başvurusu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Koç Holding’e verilen ihale, 19 Ocak 2022’de Erdoğan tarafından iptal edilmişti. Aynı sene çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığı için iptal edilmişti.

6 Nisan’da Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla yat limanının özelleştirilmesi için tekrar ihale düzenleneceği bildirildi. Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon TL olarak belirlendi.

“PARK, İNŞAAT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Kadıköy Kent İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi, çevre hakkı savunucuları, muhalefet partileri ve aktivistler, geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda bölgede faaliyet gösteren marinanın gereksiz yere genişletilmek istendiğini ve bunun sonucunda bölgedeki parkın inşaat alanına dönüştürüldüğünü ifade etmişti.

Kadıköylüler, projeye karşı olduklarını belirterek, daha fazla yeşil alan ve kıyıların korunmasını talep etmişlerdi. Ayrıca, Kalamış sahilindeki marina çevresindeki çitlerin kaldırılması ve bölgenin halkın kullanımına açılması çağrısı yapmışlardı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ YAT LİMANI

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.