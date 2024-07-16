Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirmesi: En yüksek teklif Karaarslan'dan

İstanbul’daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için bugün düzenlenen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan verdi. İhaleye Koç Holding de katılmıştı. Yat Limanı 3 yıl önce Koç Holding'e verilmiş ancak ihale birkaç ay sonra iptal edilmişti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 40 yıl süreyle işletilmek üzere özelleştirilecek.

Özelleştirme için bugün düzenlenen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan verdi.

Söz konusu limanın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Vahit Karaarslan, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Ceynak Yatırım Holding AŞ, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 300 milyon dolar oldu.

İhalenin elemeli yazılı ilk turunda en düşük teklifi veren Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu, ikinci elemeli yazılı turda ise Ceynak Yatırım Holding AŞ elendi.

İhalede, 410 milyon dolar "başlangıç fiyatı" ve 1 milyon dolar artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.

27 TUR SÜRDÜ

27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan geldi.

Antalya’da imza attığı lüks projelerle bilinen Vahit Karaarslan, 2021'de Sümer Holding’e ait Antalya Kemerağzı’ndaki 23 bin 328 metrekare büyüklüğündeki araziyi 176 milyon liraya satın almasıyla gündeme gelmişti.

Daha önce 2021’de Koç Holding'e verilen ihale, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç ay sonra iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

Koç Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde bugün düzenlenecek ihaleye de katılacağını açıklamıştı.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 2021 yılında düzenlenen ihaleyle Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkı 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmiş, özelleştirme kararı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanmıştı.

DANIŞTAY, BAŞVURULARI REDDETTİ

Limanın özelleştirilmesiyle ilgili karar 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ardından Kadıköy Belediyesi, mahalle sakinleri ve Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazda bulunmuş ancak itirazlar reddedilmişti. Danıştay da benzer yönde başvuruları reddetmişti.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Kadıköy Belediyesi yat limanının özelleştirilmek yerine kendilerine satılması yönünde Özelleştirme İdaresi'nin açtığı ilana başvurmuştu. Ancak belediyenin başvurusu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağı gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Koç Holding’e verilen ihale, 19 Ocak 2022’de Erdoğan tarafından iptal edilmişti. Aynı sene çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığı için iptal edilmişti.

6 Nisan’da Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla yat limanının özelleştirilmesi için tekrar ihale düzenleneceği bildirildi. Bu kapsamda düzenlenecek ihale için geçici teminat bedeli 120 milyon TL olarak belirlendi.

“PARK, İNŞAAT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Kadıköy Kent İnisiyatifi, Kadıköy Belediyesi, çevre hakkı savunucuları, muhalefet partileri ve aktivistler, geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda bölgede faaliyet gösteren marinanın gereksiz yere genişletilmek istendiğini ve bunun sonucunda bölgedeki parkın inşaat alanına dönüştürüldüğünü ifade etmişti.

Kadıköylüler, projeye karşı olduklarını belirterek, daha fazla yeşil alan ve kıyıların korunmasını talep etmişlerdi. Ayrıca, Kalamış sahilindeki marina çevresindeki çitlerin kaldırılması ve bölgenin halkın kullanımına açılması çağrısı yapmışlardı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ YAT LİMANI

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 1987 yılında hizmet vermeye başladı. Liman 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alındı. Limanın 1291'i denizde, 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış, İstanbul'un toplam kapasitesinin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.