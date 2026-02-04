Fenerbahçe Kante'nin maliyetini açıkladı

Al Ittihad'dan Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Fransız futbolcunun maliyetini açıkladı. Kante 14.4 milyon euro imza parası, bu sezon 5.5 milyon euro maaş, kalan 2 sezon 11 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe, Ngolo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivetliler, Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Buna göre Fransız oyuncu 14.1 milyon euro imza parası alacak. Yıldız oyuncu bu sezon sonuna kadar 5.5 milyon euro kazanacak. 34 yaşındaki futbolcu, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında 11 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin KAP duyurusu şöyle:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."