Fenerbahçe Kante'yle sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, daha önce transferini duyurduğu Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer edilen ve bugün özel uçakla İstanbul'a getirilen 34 yaşındaki oyuncu, kendisini 2,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, İlker Arslan, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Sinan Öncel ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yer aldı.

Özek, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birini kadroya kattıklarını belirterek, "N'Golo Kante, kariyeri boyunca Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi neredeyse tüm önemli kupaları kazandı. Onun kazanan mantalitesinden ve büyük tecrübesinden çok faydalanacağız. Sadece harika bir futbolcu değil, aynı zamanda müthiş bir insan da transfer etmiş olduk. Ayrıca Kante, Sidiki ile birlikte engelli çocuklar için başlattığımız yüzde 1 projemizin de öncülerinden biri olacak. N'Golo Kante'ye 'ailemize hoş geldin' diyoruz." ifadelerini kullandı.