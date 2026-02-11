Fenerbahçe kaptan Eda Erdem'le yola devam edecek

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem ile 13 Şubat Cuma günü yeni sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten "Bir Efsanenin İmzası: Eda Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SON İMZA"

"Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor.

Bu imza bir veda değil; bu imza yıllara, emeklere, zaferlere ve bu armaya adanmış bir ömrün sonsuzluğa bırakılan izi."

Milli voleybolcu için imza töreninin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve genel sekreter Orhan Demirel'in katılımıyla 13 Şubat Cuma günü saat 15.00'te Chobani Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.