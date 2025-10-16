Fenerbahçe – Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Puan durumu, eksikler ve tüm detaylar
Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi futbolseverleri heyecanlandırıyor. Peki maç hangi gün oynanacak, takımların son durumu ne ve kimler forma giyemeyecek? Zirveye oynamak isteyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulma hedefindeki Karagümrük’ün tüm detayları haberimizde.
GÜNCEL PUAN DURUMLARI (8. HAFTA SONU)
Fenerbahçe oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alarak 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla son sırada.
KADRO DIŞI VE SAKAT OYUNCULAR
Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci (Kadro dışı), Cenk Tosun (Kadro dışı) John Duran (Sakat), Mert Hakan Yandaş (Sakat)
Fatih Karagümrük: Ricardo Esgaio (Sakat)
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Karagümrük maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00'de, Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.