Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe – Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Puan durumu, eksikler ve tüm detaylar

Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi futbolseverleri heyecanlandırıyor. Peki maç hangi gün oynanacak, takımların son durumu ne ve kimler forma giyemeyecek? Zirveye oynamak isteyen Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulma hedefindeki Karagümrük’ün tüm detayları haberimizde.

BirBilgi
  • 16.10.2025 16:50
  • Giriş: 16.10.2025 16:50
  • Güncelleme: 16.10.2025 17:02
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe – Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Puan durumu, eksikler ve tüm detaylar
Foto: Depophotos
Süper Lig’de perde yeniden açılıyor. Fenerbahçe ile Karagümrük’ün kozlarını paylaşacağı kritik mücadele öncesi “Maç hangi gün, saat kaçta?”, “Fenerbahçe ve Karagümrük’ün puan durumu nedir?” ve “Hangi oyuncular kadro dışı ya da sakat?” sorularının tamamını tek sayfada derledik.

GÜNCEL PUAN DURUMLARI (8. HAFTA SONU)

Fenerbahçe oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alarak 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla son sırada.

KADRO DIŞI VE SAKAT OYUNCULAR

Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci (Kadro dışı), Cenk Tosun (Kadro dışı) John Duran (Sakat), Mert Hakan Yandaş (Sakat)

Fatih Karagümrük: Ricardo Esgaio (Sakat)

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00'de, Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BirGün'e Abone Ol