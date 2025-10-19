Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe – Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Puan durumu, eksikler ve tüm detaylar (Süper Lig 9. Hafta)

Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi futbolseverleri heyecanlandırıyor. Peki maç hangi gün oynanacak, takımların son durumu ne ve kimler forma giyemeyecek? Fenerbahçe'den maç öncesi paylaşım geldi. Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 19.10.2025 13:58
  • Giriş: 19.10.2025 13:58
  • Güncelleme: 19.10.2025 13:58
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos
Süper Lig’de perde yeniden açılıyor. Fenerbahçe ile Karagümrük’ün kozlarını paylaşacağı kritik mücadele öncesi “Maç hangi gün, saat kaçta?”, “Fenerbahçe ve Karagümrük’ün puan durumu nedir?” ve “Hangi oyuncular kadro dışı ya da sakat?” sorularının tamamını tek sayfada derledik.

GÜNCEL PUAN DURUMLARI (8. HAFTA SONU)

Fenerbahçe oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik alarak 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 3 puanla son sırada.

KADRO DIŞI VE SAKAT OYUNCULAR

Fenerbahçe: İrfan Can Kahveci (Kadro dışı), Cenk Tosun (Kadro dışı) John Duran (Sakat), Mert Hakan Yandaş (Sakat), İrfan Can Eğribayat, Ederson (Sakat)

Fatih Karagümrük: Ricardo Esgaio (Sakat)

FENERBAHÇE VE KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Jure Balkovec, Berkay Özcan, Daniel Johnson, Marius Tresor, Sam Larsson, Tiago Çukur, Andre Gray

FENERBAHÇE'DEN MAÇ PAYLAŞIMI: #MÜCADELEYEDAHİLOL

Fenerbahçe, maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarı mücadeleye dahil olmaya çağırdı.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Karagümrük maçı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00'de, Bein Sports ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

