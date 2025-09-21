Fenerbahçe, Kasımpaşa ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6’ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6’ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstlendi. Karşılaşmada Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ali Yavuz, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye ile sahada yer aldı. Fenerbahçe ise; Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Asensio, İrfan, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.

Fenerbahçe 3’üncü dakikada öne geçti. Rakip ceza alanının solunda topla buluşan Kerem, meşin yuvarlağı sağına çektikten sonra ceza sahası yayı içinden ceza alanına koşu yapan Asensio ile buluşturdu. Asensio’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

32’inci dakika Fenerbahçe etkili geldi. Merkezden gelişen pozisyonda topu taşıyan Asensio, pasını Oosterwolde’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. Sarı-lacivertliler 42’nci dakikada Kerem ile gole yaklaştı. Çaprazdan ceza alanına giren Kerem topu soluna çekti. Gianniotis ile karşı karşıya kalan Kerem’in şutunda kaleci topun gol olmasını önledi. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

64’üncü dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Ben Ouannes, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Hajradinovic sol ayağının üstüyle topun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.