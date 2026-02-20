Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan sürüyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün?”, “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta?”, “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte maçın tüm detayları.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. arasındaki karşılaşma 23.02.2026 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Stadyum Bilgisi

Karşılaşma, Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak gerçekleştirilecek.

HAKEM KADROSU

Hakem: Yasin Kol

Yasin Kol 1. Yardımcı Hakem: Mehmet Salih Mazlum

Mehmet Salih Mazlum 2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir

Osman Gökhan Bilir Dördüncü Hakem: Oğuzhan Aksu

Oğuzhan Aksu Gözlemci: Hakan Sivriservi

Hakan Sivriservi Temsilciler: Zeki Uzun, Özer Yılmaz, Fahreddin Selçuk, Mustafa Yılmaz

PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE KASIMPAŞA)

# Takım O G B M P 1 Galatasaray 22 17 4 1 55 2 Fenerbahçe 22 15 7 0 52 3 Trabzonspor 22 13 6 3 45 4 Göztepe 22 11 8 3 41 5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 37 Milan Skriniar 31 Defans Sakatlık - Kasığından Sakat 11 Edson Alvarez 29 Orta Saha Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat 8 Mert Hakan Yandaş 32 Orta Saha Cezalı - Maçtan Men Cezası

Kasımpaşa

# Oyuncu Yaş Pozisyon Açıklama 2 Claudio Winck 32 Defans Cezalı - Sarı Kart Cezalısı 10 Haris Hajradinovic 32 Orta Saha Sakatlık - Çapraz Bağlarından Sakat

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün?

Karşılaşma 23 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Maç beIN SPORTS kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler?

Milan Skriniar ve Edson Alvarez sakat, Mert Hakan Yandaş ise cezalı durumda.

Kasımpaşa’da kimler yok?

Claudio Winck cezalı, Haris Hajradinovic ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu teknik planlamayı doğrudan etkileyecek.