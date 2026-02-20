Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün ve saat kaçta?
Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşması saat kaçta başlayacak? FB - Kasımpaşa mücadelesi hangi stadyumda oynanacak? Sarı-lacivertlilerde ve Kasımpaşa’da eksik futbolcular kimler? Tüm yanıtlar haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan sürüyor. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün?”, “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta?”, “Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte maçın tüm detayları.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. arasındaki karşılaşma 23.02.2026 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.
Stadyum Bilgisi
Karşılaşma, Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak gerçekleştirilecek.
HAKEM KADROSU
- Hakem: Yasin Kol
- 1. Yardımcı Hakem: Mehmet Salih Mazlum
- 2. Yardımcı Hakem: Osman Gökhan Bilir
- Dördüncü Hakem: Oğuzhan Aksu
- Gözlemci: Hakan Sivriservi
- Temsilciler: Zeki Uzun, Özer Yılmaz, Fahreddin Selçuk, Mustafa Yılmaz
PUAN DURUMU (İLK 5 TAKIM VE KASIMPAŞA)
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Fenerbahçe
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|37
|Milan Skriniar
|31
|Defans
|Sakatlık - Kasığından Sakat
|11
|Edson Alvarez
|29
|Orta Saha
|Sakatlık - Ayak Bileğinden Sakat
|8
|Mert Hakan Yandaş
|32
|Orta Saha
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
Kasımpaşa
|#
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Açıklama
|2
|Claudio Winck
|32
|Defans
|Cezalı - Sarı Kart Cezalısı
|10
|Haris Hajradinovic
|32
|Orta Saha
|Sakatlık - Çapraz Bağlarından Sakat
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi gün?
Karşılaşma 23 Şubat 2026 tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta?
Mücadele saat 20:00’de başlayacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Maç beIN SPORTS kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe’de eksik oyuncular kimler?
Milan Skriniar ve Edson Alvarez sakat, Mert Hakan Yandaş ise cezalı durumda.
Kasımpaşa’da kimler yok?
Claudio Winck cezalı, Haris Hajradinovic ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 20:00’de Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların durumu teknik planlamayı doğrudan etkileyecek.