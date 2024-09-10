Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanın, ısınma, koordinasyon ve pasla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli oyuncu, antrenmanda bireysel çalışma yaptı.