Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.