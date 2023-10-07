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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 23:39
  • Giriş: 07.10.2023 23:39
  • Güncelleme: 07.10.2023 23:39
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı


Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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