Ajans Haberleri
  • 19.09.2025 14:58
  • Giriş: 19.09.2025 14:58
  • Güncelleme: 19.09.2025 14:58
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

