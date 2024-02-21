Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı. Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenmanına devam etti. Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.