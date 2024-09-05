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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 15:28
  • Giriş: 05.09.2024 15:28
  • Güncelleme: 05.09.2024 15:28
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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