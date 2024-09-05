Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmalarıyla başlayan idman; sahada kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.