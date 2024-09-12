Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofian Amrabat, takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fas Milli Takımı'nın kampından dönen sarı-lacivertli oyuncu, antrenmanda bireysel çalışma yaptı.