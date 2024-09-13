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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 13.09.2024 15:38
  • Giriş: 13.09.2024 15:38
  • Güncelleme: 13.09.2024 15:39
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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